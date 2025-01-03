Украина готовится к использованию своей новейшей дальнобойной ракеты "Трембита", способной достичь Москвы, расположенной в 650 км от границы. Об этом пишет The Telegraph.

Ракета "Трембіта". Фото: УНН

Ракета "Трембита" станет самым дешевым в мире боеприпасом для ударов на огромное расстояние. Она имеет длину 2 метра, вес 90 кг и способна нести 18 кг взрывчатки на расстояние до 144 км. Конструкция включает в себя импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.

По оценкам, разработка этой ракеты будет длиться около года, а ее стоимость составит более 10 тысяч долларов. Для сравнения, ракета ATACMS, преодолевающая 300 км, стоит более миллиона долларов.

"Трембита" может стать символом стремления Украины к независимости в сфере огневой мощи. По данным The Telegraph, Украина уже работает над созданием других видов дальнобойного вооружения, что позволит значительно снизить зависимость от иностранной помощи.

Украинские Силы обороны также получили первую партию дронов-ракет "Ад", о чем заявил президент Владимир Зеленский 6 декабря. По словам военных, эти дроны-ракеты способны уничтожать склады, технику и пункты дислокации противника даже на территории РФ.

Производство "Ад" уже приобрело серийный масштаб, и изготовлено около 100 единиц. В отличие от западного оружия это вооружение может использоваться ВСУ без предварительного согласования с союзниками, отмечает военнослужащий Кирилл Сазонов.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские волонтеры взялись за разработку "народной" боевой ракеты "Трембита". Работами занимаются инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и с участием волонтеров из общественной организации "Відсіч".