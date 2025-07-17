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«Украина готовит провокацию с выбросом аммиака в Донецкой области»: что известно

Минобороны РФ распространяет фейки о вероятных провокациях в Донецкой области

17 июля 2025, 17:11
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Недилько Ксения

В Министерстве обороны РФ заявили, что Украина якобы готовит провокацию с выбросом аммиака у Новотроицкого, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе". Это заявление сразу разогнала кремлевская пропаганда через "РИА Новости", сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

«Украина готовит провокацию с выбросом аммиака в Донецкой области»: что известно

«Украина готовит провокацию с выбросом аммиака в Донецкой области»: что известно

На самом деле: с начала полномасштабной войны Россия систематически запускает фейки о "химических провокациях" со стороны Украины. Это часть информационной войны.

"У Украины нет никаких причин или планов создавать техногенную катастрофу на собственной территории. Эти вбросы – попытка дискредитировать ВСУ, посеять панику среди населения и оправдать потенциальные преступления самой России", – отмечают в Центре.

Заявления подобного типа активно продвигал предыдущий командующий войсками РХБО РФ Игорь Кириллов, которого уже ликвидировали. Именно он неоднократно придумывал фейки о "грязной бомбе" и "ядовитых веществах" якобы от ВСУ.

«Украина готовит провокацию с выбросом аммиака в Донецкой области»: что известно - фото 2

Россия регулярно использует такие "предупреждения", чтобы прикрыть собственные удары или создать повод для них, добавляют в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия разгоняла очередной фейк о "зверствах ВСУ на Сумщине". В видео, активно разгоняемом российскими ресурсами, утверждается, что украинский FPV-дрон якобы атаковал женщин возле одного из домов в Сумской области. По версии пропагандистов, женщины держали плакат с надписью, что они "русские" и "просят помощи", но якобы целенаправленно были обстреляны украинской стороной.



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