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Украина готовит новые удары по военным целям в РФ: что известно

Украина готовит новую волну ударов в глубоком тылу России

13 июля 2025, 21:41
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Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством и министром обороны Украины, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте и планы на ближайшее будущее. Главными темами стали оборона по самым горячим направлениям, развитие оборонного производства и подготовка новых ударов в глубоком тылу врага.

Украина готовит новые удары по военным целям в РФ: что известно

Совещание Зеленского с военным руководством

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили о ситуации на Покровском, Новопавловском и Запорожском направлениях, а также в Харьковской области и приграничных Сумщинах.

"Мы видим, как враг пытается развивать наступление – но эти попытки регулярно останавливаются благодаря силе наших военных и активной обороне", – подчеркнул президент. По его словам, российские войска не достигли ожидаемых результатов в летней кампании, несмотря на большие потери и мобилизационные усилия.

Президент также сообщил, что Украина готовит новые удары по военным целям на территории РФ, в частности, с использованием дальнобойного вооружения. Эти операции должны стать частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы "перенести войну назад — к врагу".

В ходе встречи также обсудили реакцию на российские удары по мирным украинцам. Зеленский отметил, что ВСУ уже ликвидировали окупантов, причастных к атаке в Херсонской области, в результате которой погиб годовалый мальчик. "Каждый российский удар получит наш жесткий ответ", — подчеркнул он.

Отдельное внимание было уделено развитию оборонной промышленности: сейчас около 40% оружия, используемого для защиты Украины, производится внутри страны. Цель – существенно увеличить этот показатель, уменьшить зависимость от импорта и усилить оборонную самостоятельность.

С этой целью планируется введение новых решений в сфере финансирования, регуляторной политики и кадрового усиления. Также речь идет о масштабировании совместного производства с мировыми партнерами и подготовке к визиту американского генерала Кита Келлога.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна становиться сильнее не только на фронте, но и в технологиях, производстве и дипломатии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что этой ночью Донетчина вновь потерпела вражеские удары — и на этот раз жертвами стали работники железной дороги. При исполнении служебных обязанностей погибли машинист и его помощник. Они работали на тепловозе, когда по объекту ударили россияне. Оба не выжили.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15102
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