Украина готовит невиданный сюрприз к 9 мая: парад в Москве должен пройти под сирены

Проведение военного парада в Москве 9 мая под угрозой, поэтому для Украины важно, чтобы торжества были сорваны или прошли под звуки воздушной тревоги, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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По словам эксперта, на Украину оказывается давление со стороны западных партнеров, чтобы она не пыталась атаковать парад, ведь на нем ожидается присутствие лидеров нескольких стран, в том числе главы КНР Си Цзиньпина. В то же время, Россия опрокидывает средства ПВО в столицу, в частности из регионов Казани и Чечни — это свидетельствует о панике и желании Кремля обезопасить торжества.

Жмайло подчеркнул, что Киев не должен принимать никаких "парадных перемирий", которые пытается навязать Москва. Он напомнил, что США инициировали идею 30-дневного перемирия на всех фронтах, но именно РФ ее последовательно игнорирует.

"Для России 9 мая — это не просто дата, а часть культа. Но если парад пройдет в укрытиях, под сиренами, это станет унижением на международной арене. Украина демонстрирует, что способна давить на агрессора, которого в свое время недооценивали", — подчеркнул Жмайло.

Также он развенчал мифы о якобы "ядерной угрозе" в ответ на удары по РФ, назвав это элементом российских психологических операций:

"Это только фейки. Россия боится больше. Мы готовим сюрпризы, и реакция Москвы — это уже подтверждение", — заявил эксперт.

Он добавил, что Украина и дальше будет наносить удары по военным объектам в РФ, а целью атак на Москву является не только стратегический, но и политический эффект — демонстрация уязвимости путинского режима.

Жмайло уточнил, что даже без прямого попадания украинских БПЛА сам факт воздушной тревоги во время международного мероприятия станет серьезным ударом по имиджу России.

Портал "Комментарии" писал, что в российских телеграмм-каналах распространяют информацию о том, что Вооруженные силы Украины готовят серьезные провокации в Москве во время объявленного кремлевским диктатором Владимиром Путиным перемирия в честь празднования 9 мая.