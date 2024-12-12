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Украина готовит для РФ неприятный сюрприз: последствия будут тяжелыми

Стало известно, почему Россия выбрала Днепр для удара новой российской ракетой

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Для демонстративного удара ракетой "Орешник" Россия не случайно выбрала Днепр, где расположен завод "Южмаш".

Украина готовит для РФ неприятный сюрприз: последствия будут тяжелыми

Украина строит баллистическую ракету. Фото из открытых источников

Украина активно работает над собственной баллистической ракетой, пишет издание The Times.

Как отмечает The Times, Кремль объяснял удар по Днепру местью за удары американскими ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории.

Однако, отмечает издание, выбранная цель показала, что на самом деле Россия боится не западных ракет, а появления в ВСУ собственных баллистических ракет, на использование которых Запад уже не сможет наложить свои ограничения.

Отмечается, что обнародованные спутниковые снимки не засвидетельствовали существенных разрушений на месте прилета "Орешника". Жители Днепра, где когда-то треть горожан работали на "Южмаше", рассказали, что завод действительно строился с расчетом, чтобы выдержать удар американской ядерной бомбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узкий плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.



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Источник: https://www.thetimes.com/article/b6e9d3d6-2b3a-408d-9fcb-0241feab3c2f
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