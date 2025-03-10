Украина готова ответить Трампу: что категорически отвергают в Офисе президента

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Кречмаровская Наталия
Установление перемирия, вероятно, станет одной из тем обсуждения во время встречи украинской и американской делегации в Саудовской Аравии. В Офисе президента объяснили, какие условия перемирия будут для Украины принципиальными.
Фото из открытых источников
Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире "Единые новости" рассказал о ключевых условиях. По его словам, Украина не пойдет на перемирие на суше, когда российский диктатор Путин сможет восстановить количество живой силы и возобновить боевые действия со временем.
Советник руководителя Офиса президента заявил, что Украина не отступит от своего предложения по прекращению огня в небе и море. Также Украина предлагает не атаковать энергетику.
Напомним, что президент Соединенных Штатов Украины Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.
Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, какое решение он может принять в отношении России, учитывая ситуацию в Украине. Президент США готов усилить санкции против РФ, "пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня".
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