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Украина готова к прямым переговорам с Россией – Axios

Зеленский и европейские лидеры заявили Трампу о готовности к 30-дневному прекращению огня

сегодня, 17:21
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Недилько Ксения

Президент Украины Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО в субботу разговаривали с президентом Трампом и отметили готовность к безусловному 30-дневному прекращению огня, которое начинается с понедельника, заявил министр иностранных дел Украины.

Украина готова к прямым переговорам с Россией – Axios

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Трамп в начале этой недели призвал к 30-дневному прекращению огня в войне между Россией и Украиной. Хотя Украина согласилась, Кремль пока не дал четкого ответа.

Трамп угрожал ввести новые санкции против стороны, которая откажется согласиться на прекращение огня.

Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши посетили Киев в субботу и встретились с Зеленским, чтобы обсудить план прекращения огня.

В конце встречи Зеленский и европейские лидеры позвонили по телефону Трампу и проинформировали его о своей позиции.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам".

Как сообщает издание Axios, два источника, осведомленных с 15-минутным разговором, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Они отметили Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России, сообщили источники.

"Трамп, похоже, был доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией", – сказал один источник.

Второй источник сообщил, что Трамп рад услышать, что все они поддерживают его предложение. "Сейчас мы ждем шагов России", – сказал источник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему россияне не боятся санкций.



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Источник: https://www.axios.com/2025/05/10/trump-russia-ukraine-ceasefire-zelensky-putin
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