Украина готова к компромиссам: в США объяснили реакцию на это Путина

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Кравцев Сергей
Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной можно смело засчитать как очередное свидетельство того, что Киев готов идти на компромиссы для завершения войны. Впрочем, путинский режим не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам со своей стороны. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики обращают внимание, что даже спецпосланник США в Украине Кит Келлог недавно подтвердил, что Киев остается преданным попыткам найти путь урегулирования в войне. Так, политики заявил Fox News, что украинские представители неоднократно подтверждали свою готовность к переговорам во время контактов с чиновниками США и Европы. Теперь, отмечает он, действия по достижению мирного урегулирования в войне остаются "за Владимиром Путиным".
Келлог подчеркнул, что украинские представители в Лондоне согласились на 22 "конкретных" условия, включая "постоянное, всеобъемлющее" прекращение огня, за которое давно выступает президент США Дональд Трамп. По словам спецпосланника, ранее Штаты представили Путину "дорожную карту" по поводу прекращения войны РФ против Украины, и что диктатор теперь должен напрямую взаимодействовать с предложениями США, если он не только на словах, а реально стремится прекратить войну.
Однако, обращают внимание в Институте, министр иностранных дел России Сергей Лавров, наоборот, обвиняет Киев в том, что тот отказывается идти на уступки и проявлять реальный интерес в завершении войны.
В ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается использовать переговоры о прекращении огня так, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Соединенных Штатов, ошибочно перекладывая вину на Украину за буксировку переговоров по прекращению войны.
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