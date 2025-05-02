Украина готова к компромиссам: в США объяснили реакцию на это Путина

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной можно смело засчитать как очередное свидетельство того, что Киев готов идти на компромиссы для завершения войны. Впрочем, путинский режим не демонстрирует никаких признаков готовности к уступкам со своей стороны. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

“Участие Украины в соглашении о полезных ископаемых с США подчеркивает "неизменную готовность Украины идти на компромиссы в стремлении к долгосрочному, устойчивому урегулированию войны в Украине, несмотря на стойкую незаинтересованность России в мирных предложениях США и Украины", — отмечают в ISW.

Американские аналитики обращают внимание, что даже спецпосланник США в Украине Кит Келлог недавно подтвердил, что Киев остается преданным попыткам найти путь урегулирования в войне. Так, политики заявил Fox News, что украинские представители неоднократно подтверждали свою готовность к переговорам во время контактов с чиновниками США и Европы. Теперь, отмечает он, действия по достижению мирного урегулирования в войне остаются "за Владимиром Путиным".

Келлог подчеркнул, что украинские представители в Лондоне согласились на 22 "конкретных" условия, включая "постоянное, всеобъемлющее" прекращение огня, за которое давно выступает президент США Дональд Трамп. По словам спецпосланника, ранее Штаты представили Путину "дорожную карту" по поводу прекращения войны РФ против Украины, и что диктатор теперь должен напрямую взаимодействовать с предложениями США, если он не только на словах, а реально стремится прекратить войну.

Однако, обращают внимание в Институте, министр иностранных дел России Сергей Лавров, наоборот, обвиняет Киев в том, что тот отказывается идти на уступки и проявлять реальный интерес в завершении войны.

"Заявления Лаврова свидетельствуют о том, что российские чиновники не заинтересованы в серьезных мирных переговорах по прекращению войны и затягивают переговоры, чтобы способствовать достижениям России на поле боя", — добавляют аналитики.

В ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается использовать переговоры о прекращении огня так, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Соединенных Штатов, ошибочно перекладывая вину на Украину за буксировку переговоров по прекращению войны.

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