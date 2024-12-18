Украина должна выдвинуть встречные требования Трампу по миру: есть список

Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции после избрания в его имении Мар-а-Лаго заявил, что намерен склонить Украину к необходимости мирного соглашения. При этом о возвращении территорий он не сказал ни слова.

Зеленский и Трамп

"Если Трамп обозначил формат наших уступок – значит, в обмен Зеленский должен выдвинуть какие-то свои требования, на уравновешивание этих уступок. Это логично и ожидаемо, причем всеми заинтересованными сторонами. Но до инаугурации месяц, а все еще даже слухов о встречных требованиях Украины. При этом приемлемые и необременительные для Трампа. Но, конечно, выгодные и необходимы нам", — подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, в вопросе координирования и соблюдения определенных объемов помощи взамен США уже обозначило себя НАТО. Хотя, говорит эксперт, конечно, некий объем американского оружия на определенных условиях тоже может войти в список встречных требований.

Кроме того, по его мнению, Украина могла бы попросить помощи в максимально быстром построении атомных блоков или целых станций. А еще, говорит эксперт, можно просить помощи в обеспечении "временной границы" по линии разграничения и участков постоянной демаркированной государственной границы.

"Новейшие производственные мощности на территории Украины. Содействие в передаче нам российских активов, а не только дохода от них. Лоббирование трудоустройства украинских военных подразделений в проблемных государствах мира с соответствующей оплатой — чтобы кадровый ресурс ВСУ не терял навыков в ожидании нового нападения России (который точно будет). Вариантов, если подумать, может быть много", – говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, пока не понятно, просто ли сейчас какой-то из них прорабатывается для представления Трампу сразу после инаугурации — как встречная позиция Украины, которая в целом готова к переговорам, но с такой защитой собственных интересов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший президент США Дональд Трамп сосредоточен на скорейшем заключении соглашений, которые принесут ему геополитические преимущества и укрепят его позиции на международной арене.



