Украина должна усилить мобилизацию, чтобы получить помощь: что известно

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Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты пытаются повлиять на ход мобилизации в Украине, распространяя неправдивую информацию. Очередной фейк Кремля – "Франция предоставит Украине 2 млрд евро поддержки при условии, что Киев усилит мобилизацию".
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что такое видео "Голоса Америки" с заявлением Эммануэля Макрона распространяют российские пропагандисты в Telegram. Однако информация якобы о необходимости усилить мобилизацию, чтобы получить помощь, не соответствует действительности.
Отмечается, что фейковый репортаж россияне распространяют с конца марта, в то время как 14 марта решением президента США Трампа деятельность медиа приостановили. По данным Центра со ссылкой на информацию VoxCheck, технически "Голос Америки" вообще не смог бы опубликовать это видео.
Также аналитики напомнили, что 26 марта 2025 года на совместной конференции президентов Украины и Франции в Елисейском дворце Эммануэль Макрон действительно пообещал предоставить Украине 2 млрд евро помощи, однако никаких условий, в частности по усилению мобилизации, он не выдвигал.
Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", "закручивает гайки". В РФ, в рамках весеннего призыва на срочную службу, фиксируются бессчетные облавы и силовые задержания призывников.
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