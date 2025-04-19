Украина должна усилить мобилизацию, чтобы получить помощь: что известно

Российские пропагандисты пытаются повлиять на ход мобилизации в Украине, распространяя неправдивую информацию. Очередной фейк Кремля – "Франция предоставит Украине 2 млрд евро поддержки при условии, что Киев усилит мобилизацию".

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что такое видео "Голоса Америки" с заявлением Эммануэля Макрона распространяют российские пропагандисты в Telegram. Однако информация якобы о необходимости усилить мобилизацию, чтобы получить помощь, не соответствует действительности.

"Подобное видео отсутствует как на официальном сайте "Голоса Америки", так и в социальных сетях вещателя", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что фейковый репортаж россияне распространяют с конца марта, в то время как 14 марта решением президента США Трампа деятельность медиа приостановили. По данным Центра со ссылкой на информацию VoxCheck, технически "Голос Америки" вообще не смог бы опубликовать это видео.

"Для создания этой подделки российские пропагандисты использовали совместное фото Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном из открытых источников", — отметили в Центре.

Также аналитики напомнили, что 26 марта 2025 года на совместной конференции президентов Украины и Франции в Елисейском дворце Эммануэль Макрон действительно пообещал предоставить Украине 2 млрд евро помощи, однако никаких условий, в частности по усилению мобилизации, он не выдвигал.

Напомним, что Кремль, как писал портал "Комментарии", "закручивает гайки". В РФ, в рамках весеннего призыва на срочную службу, фиксируются бессчетные облавы и силовые задержания призывников.



