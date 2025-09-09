Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на Украинском форуме оборонных инноваций, организованном при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI), заявил, что Украина должна получить разрешение атаковать военные базы в России, с которых совершаются нападения на мирных граждан.

Фото: из открытых источников

"Президент Трамп совершенно правильно подчеркивал: мы должны предоставить украинцам право использовать эти удары по базам, используемым для убийств их гражданских, даже если эти базы находятся в России", — отметил Джонсон.

Он также отметил важность финансовой помощи для укрепления оборонных возможностей Украины.

"Будущее Украины — это вопрос идентичности и выбора, а не просто территории. Украина выбрала европейский путь, и мы должны поддержать этот выбор, обеспечить его западными гарантиями безопасности и дать понять, что она движется к европейским и, наконец, к НАТО", — подчеркнул Джонсон.

При этом он признал, что прекращение огня могло бы стать выходом даже если это будет означать замораживание конфликта.



"Я считаю, что прекращение огня было бы правильным решением, даже если это приведет к заморозке конфликта на текущей линии фронта и оставит Путину контроль над частью Украины. Это не будет компромиссом в вопросах суверенитета, а даст возможность сохранить страну и демократию. Теперь же нам нужно, чтобы союзники Украины показали хотя бы одну десятую." войну, обеспечив свободную, суверенную и независимую Украину", — резюмировал политик.

