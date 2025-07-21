Украина должна срочно пойти на два шага, чтобы поставить на место Путина: о чем идет речь

Украина должна сосредоточиться на развитии собственного оборонно-промышленного комплекса и осуществлении атак по враждебной территории — именно такие действия могут изменить ход войны. Об этом в интервью Главред заявил политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

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Эксперт подчеркнул, что Украине следует превратиться в стратегический актив, чтобы стимулировать союзников к более решительной поддержке.

"Нужно сделать из Украины актив. Строить свою оборонку и долбить по территории России. Надо ставить США в положение, когда американцы прибегут и будут действовать", — подчеркнул он.

По мнению Загороднего, только собственная инициатива и решительные действия с украинской стороны будут заставлять Запад, в том числе США, активнее включаться в процесс помощи.

Особое внимание он уделил потребности в производстве ракетного вооружения как одного из ключевых элементов национальной защиты.

"Думаю, Украина не против такого сценария, но все зависит исключительно от нас. От стимулирования и производства собственного вооружения, включая ракеты, которые должны долбить по России", — отметил эксперт.

Между тем, угроза со стороны северной границы растет. Как ранее сообщал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, в сентябре ожидается повышение риска из-за совместных военных учений России и Беларуси.

На этом фоне растет актуальность перехода на новый этап в войне. По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, Украина готовится к реализации "плана Б", в котором главную роль будут играть новейшие образцы западного оружия, а также повышенное давление на российское руководство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" уже писал, что в Москве внимательно следят за недавним заявлением американского генерала Кристофера Донахью о планах по Калининградской области.