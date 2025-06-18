«Украина должна смириться с состоянием войны, как Израиль», – руководитель ЦПД Коваленко

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Недилько Ксения
Украине придется смириться с постоянными войнами, как это сделал Израиль, и жить с пониманием, что вокруг враги. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Иллюстративное фото
Он отметил, что украинцы хотя и очень разные с израильтянами, но украинцам нужно сделать то, что нация израильтян прошла с момента создания страны и окончательно в 70-х – жизнь с пониманием, что вокруг враги. Эту ситуацию следует принять психологически на уровне общества.
Руководитель ЦПД все же предполагает, что войну можно прекратить, если "россию дожмут", но правящая россией "коллективная лубянка" пока не видит реалистичного завершения войны.
По его словам, у украинцев остаются варианты — постоянно ожидать чуда и разочаровываться, или же принять ситуацию, бороться дальше и жить.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов на позывной "Флэш" предполагает, что Россия будет увеличивать масштабы производства БПЛА, которыми атакует Украину. По его словам, это может означать конец украинской инфраструктуры, производства и оборонных сооружений.
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