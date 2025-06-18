«Украина должна смириться с состоянием войны, как Израиль», – руководитель ЦПД Коваленко

Украине придется смириться с постоянными войнами, как это сделал Израиль, и жить с пониманием, что вокруг враги. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Он отметил, что украинцы хотя и очень разные с израильтянами, но украинцам нужно сделать то, что нация израильтян прошла с момента создания страны и окончательно в 70-х – жизнь с пониманием, что вокруг враги. Эту ситуацию следует принять психологически на уровне общества.

"Россия планирует воевать дальше. И нам нужно принять то, что стране, возможно, придется жить в войне разных интенсивностей в течение следующих лет. Мы хотим мира, мы готовы прекратить огонь, но враг – не хочет. Если давление партнеров недостаточно, враг продолжает воевать и наша задача — бить больно, повсюду, где можем, чтобы лишать россиян возможностей", – отмечает Коваленко.

Руководитель ЦПД все же предполагает, что войну можно прекратить, если "россию дожмут", но правящая россией "коллективная лубянка" пока не видит реалистичного завершения войны.

"Но эта "коллективная лубянка" не вечна, так же, как не вечной была партийная система в СССР со старыми генсеками, которые начали умирать как тараканы в 80-х. Не вечен и режим аятолла в Иране, если подойти к его уничтожению ювелирно", – отмечает Андрей Коваленко.

По его словам, у украинцев остаются варианты — постоянно ожидать чуда и разочаровываться, или же принять ситуацию, бороться дальше и жить.

"Израильское общество приняло реальность и живет в войнах, создав из страны оболочку мира среди хаоса. Мы – больше. Но и мы можем это сделать", – добавляет Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов на позывной "Флэш" предполагает, что Россия будет увеличивать масштабы производства БПЛА, которыми атакует Украину. По его словам, это может означать конец украинской инфраструктуры, производства и оборонных сооружений.