Украина должна сделать три шага, чтобы отбросить сценарий по размену территориями: о чем идет речь

"Размен" территориями, на что намекают заголовки в ряде ведущих западных СМИ, абсолютно неприемлем для Украины. При этом у Украины есть выход, чтобы нейтрализовать этот сценарий. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал политический аналитик Владимир Фесенко.

Обмен территориями. Фото: из открытых источников

Во-первых, считает эксперт, мы не должны отказываться от переговоров, в ходе которых должны настаивать, что сначала должно быть прекращение огня, переговоры по другим вопросам только после прекращения огня. Во-вторых, должна быть согласована переговорная позиция с европейскими лидерами. Мы должны отстаивать наши позиции не поодиночке, а вместе с европейскими партнерами.

"В-третьих, надо буквально "на пальцах", то есть в деталях и максимально просто, объяснять американским партнерам, в чем смысл российских предложений, почему это ловушка, которая не принесет миру", — отметил эксперт.

По словам Владимира Фесенко, пока ничего не решено. Очень важно, что американцы понимают, что необходимо согласие Украины и планируются в ближайшие дни переговоры в Лондоне с участием европейских партнеров. И на этих переговорах, и в дальнейшей коммуникации с администрацией Трампа нужно нейтрализовать возникшие риски. И нужно готовиться к разным вариантам действий, в том числе и очередному охлаждению отношений с Трампом, но акцент должен быть сделан на максимально гибкой стратегии и тактике дальнейших мирных переговоров, чтобы отстоять наши интересы и, по возможности, избежать конфликта с Трампом.

Читайте на портале "Комментарии" — американские аналитики Института изучения войны рассмотрели гипотетическую ситуацию: что будет, если Украина согласится на российские условия, обсуждаемые в прессе, и выведет войска из Донецкой области. В таком случае, полагают эксперты, в разы растет угроза оккупации Харькова.



