Украина должна изменить стратегию войны: что требует от власти

Самая первая и важнейшая цель, которую мы должны ставить в войне, — уничтожить максимальное количество врагов. Но это должно достигаться не за счет людей, а за счет технологий и вооружений, подчеркнули в Третьей штурмовой бригаде.

Новая стратегия войны. Фото из открытых источников

"На государственном уровне мы должны переориентировать свою стратегию войны. Все внимание и усилия следует обратить на развитие военных технологий и развитие собственного ВПК. Дроны, ракеты, оружие, боеприпасы, наземные роботизированные комплексы. А не хватание дедов на улицах и соревнование с россиянами в количестве солдат", — отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.

По словам подполковника ВСУ, это совершенно не отменяет необходимость мобилизации, информационной работы, мотивации населения к вступлению в армию.

"За каждым дроном стоит человек, который им управляет. Но воевать мы должны так, чтобы беречь жизнь наших людей. Очень круто, что у нас настолько героические бойцы, отражающие в десятки раз превосходящие по количеству солдат российские атаки в контактных боях. Однако мы не должны вообще допускать, чтобы враг подходил к бойцу в окопе. Пехота противника должна быть поражена еще на подступах — с помощью технологий и достаточного объема вооружения. Люди – самое ценное, что имеет наше государство. Как можно меньшее количество украинцев должно убивать как можно большее количество российских оккупантов", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что французские военные одними из первых будут в Украине для обеспечения безопасности после окончания войны. По словам украинского президента, в миротворческий контингент войдут, кроме французских, английские войска. "Когда и в каком количестве прибудут миротворцы — не могу сказать. Такие у нас договоренности с союзниками", — сказал Владимир Зеленский.