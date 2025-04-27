Украина договорилась с США по важному вопросу по соглашению о ископаемых

Премьер-министр Денис Шмыгаль подвел итоги визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

Скотт Бессент и Денис Шмыгаль

Он провел во встрече с Министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между двумя странами.

" Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное, четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Она должна обязательно быть ратифицирована Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная к ее подписанию ", — отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина и дальше будет получать поддержку от партнеров. Финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд. долларов с помощью международных партнеров.

" Уже есть частичные договоренности на 2026-2027 годы, основные источники: программа МВФ, Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов (ЕРА). Продолжаем активную работу над привлечением новых ресурсов ", – заметил премьер.

Он также отметил, что от восстановления Украины — одна из ключевых тем на полях Spring Meetings.

" Обсудили долгосрочные перспективы с американским бизнесом и финансовыми партнерами. Провели продуктивную встречу с лидерами аналитических центров, где речь шла о необходимости привлечения новых технологий и новых ресурсов для экономического роста после войны ", – подчеркнул Шмыгаль.

По словам Дениса Шмыгаля, также было обсуждено использование российских замороженных активов.

"У Украины уже есть подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые мы используем для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Но наша цель – полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России. Санкции против России остаются важным инструментом давления, ведь агрессор постоянно пытается их ослабить. Есть понимание в этом вопросе", — добавил премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский назвал, что заставит Россию остановить войну.