Украина договорилась с США по важному вопросу по соглашению о ископаемых

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Недилько Ксения
Премьер-министр Денис Шмыгаль подвел итоги визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.
Скотт Бессент и Денис Шмыгаль
Он провел во встрече с Министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между двумя странами.
По его словам, Украина и дальше будет получать поддержку от партнеров. Финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд. долларов с помощью международных партнеров.
Он также отметил, что от восстановления Украины — одна из ключевых тем на полях Spring Meetings.
По словам Дениса Шмыгаля, также было обсуждено использование российских замороженных активов.
"У Украины уже есть подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые мы используем для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Но наша цель – полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России.
Санкции против России остаются важным инструментом давления, ведь агрессор постоянно пытается их ослабить. Есть понимание в этом вопросе", — добавил премьер.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский назвал, что заставит Россию остановить войну.
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