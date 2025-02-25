Украина через три года войны способна победить Россию: в НАТО озвучили условия

Несмотря на три года полномасштабной войны, у Украины все еще есть шанс на победу. Об этом заявил начальник Генштаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус, передает ERR.

Война в Украине. Фото: УНИАН

По его словам, эти годы можно охарактеризовать двумя основными терминами: военная экономика и инновации. Россия уже смогла возобновить свое военное производство, однако Украина не отстает и активно развивает собственные технологии, в частности, в области беспилотников дальнего радиуса и ракетного вооружения.

В эфире передачи Ukraina stuudio на канале ETV Карус подчеркнул, что исход войны зависит не только от ресурсов, но и поддержки союзников, как для Украины, так и для России.

"Россия получает помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи, в том числе в виде вооружений и боеприпасов. В то же время, важную роль в поддержке Украины играют западные партнеры, которые также помогают в производстве необходимых материалов", — пояснил Карус.

Он подчеркнул, что успех Украины в создании и производстве беспилотников – результат не случайности, а сохранение знаний в области военной промышленности со времен советской эпохи. У страны есть значительный потенциал в этой сфере, ведь многие специалисты и предприятия советского оборонного комплекса находятся в Украине, что позволяет быстро переориентировать производственные ресурсы на технологические инновации.

Несмотря на это, российские войска, хоть и постепенно, все же продвигаются вперед. По мнению Каруса, это связано с нехваткой ресурсов, которые Запад не предоставил Украине вовремя.

"Три года показали, что россияне придерживаются своей доктрины, и даже в этих условиях они способны реализовать свои стратегии", — отметил он.

Генерал-майор отметил, что действия российских войск на фронте достаточно рассчитаны и четко соответствуют их стратегии, несмотря на ограничения в ресурсах.

"Комментарии" уже писали, что подтверждение президента США Дональда Трампа, что у него состоялся любезный длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, дало неоспоримый козырь Москве, которого раньше не было. Речь идет о том, что Кремль фактически вступил в прямые переговоры с США по Украине.