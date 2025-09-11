Украина будет учить Польшу отбивать дроны

Польские военные будут проходить учения по противодействию беспилотникам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, а также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

Украина делится опытом с Польшей

Глава государства отметил, что Украина предложила помощь Польше, ведь системы Patriot не предназначены для отражения атак дронов. Они эффективны против баллистических ракет, однако применять дорогостоящие ракеты для уничтожения дешевых беспилотников — нецелесообразно.

Зеленский подчеркнул, что для эффективной борьбы с дронами необходима многоуровневая система защиты. Она должна включать в себя мобильные группы, дроны-перехватчики, вертолеты, другие типы авиации и современные технические решения.

"Считаю, что такой системы на сегодняшний день нет ни у кого в мире, кроме Украины и России. Мы открыты к сотрудничеству, и Дональд Туск уже подтвердил, что отправит польских военных для соответствующей подготовки. Дальше это уже технические шаги", – объяснил президент.

Таким образом, Польша планирует перенять украинский опыт в создании комплексной защиты от дронов, который зарекомендовал себя на войне с Россией и позволяет эффективно нейтрализовать воздушные угрозы.

