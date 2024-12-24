Украина будет отчитываться «вплоть до доллара» за помощь США с приходом республиканцев

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Недилько Ксения
Как только республиканцы возьмут под свой контроль Палату представителей, Сенат и Белый дом, Украина будет отвечать за помощь США, а также состоятся слушания по коррупции, по словам одного из инсайдеров в Вашингтоне, пишет Kyiv Post.
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Недавние заявления новоизбранного президента Дональда Трампа о поддержке Украины после его встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже создали ощущение оптимизма по поводу того, что Америка может приготовить для Украины дальше. Однако некоторые инсайдеры среди республиканцев не столь уверены, что для Киева все пройдет гладко.
После встречи с более чем 100 офисами Капитолия Республиканской партии, чтобы ознакомить их с ситуацией в Украине, Мур сказал Kyiv Post, что он уверен, что "новый республиканский Конгресс хочет помочь Украине победить". Однако они также хотят "увидеть ответственность за деньги, которые США послали – вплоть до доллара".
Инсайдеры из Вашингтона говорят, что руководителей Конгресса интересует не только подотчетность – основная тема для разговоров республиканцев на протяжении многих месяцев – но и расследование вероятной коррупции в Украине.
Говоря с American Conservative, конгрессмен-республиканец Мэтт Розендейл в начале этого года сказал: "Еще несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо слышал... Чтобы даже попытаться поверить и надеяться, что, возможно, сейчас финансирование управляется лучше, чем раньше, смешно".
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