Украина будет отчитываться «вплоть до доллара» за помощь США с приходом республиканцев

Как только республиканцы возьмут под свой контроль Палату представителей, Сенат и Белый дом, Украина будет отвечать за помощь США, а также состоятся слушания по коррупции, по словам одного из инсайдеров в Вашингтоне, пишет Kyiv Post.

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Недавние заявления новоизбранного президента Дональда Трампа о поддержке Украины после его встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже создали ощущение оптимизма по поводу того, что Америка может приготовить для Украины дальше. Однако некоторые инсайдеры среди республиканцев не столь уверены, что для Киева все пройдет гладко.

"Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и услышал много беспокойства по поводу коррупции в Украине", — признается Стивен Мур, бывший руководитель аппарата высокопоставленного конгрессмена-республиканца, которого Politico называет "человеком Республиканской партии в Киеве".

После встречи с более чем 100 офисами Капитолия Республиканской партии, чтобы ознакомить их с ситуацией в Украине, Мур сказал Kyiv Post, что он уверен, что "новый республиканский Конгресс хочет помочь Украине победить". Однако они также хотят "увидеть ответственность за деньги, которые США послали – вплоть до доллара".

"Ожидайте много слушаний с подробными вопросами" о том, была ли американская помощь Украине использована должным образом, говорит Мур, продолжая, что "если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень прощать".

Инсайдеры из Вашингтона говорят, что руководителей Конгресса интересует не только подотчетность – основная тема для разговоров республиканцев на протяжении многих месяцев – но и расследование вероятной коррупции в Украине.

Говоря с American Conservative, конгрессмен-республиканец Мэтт Розендейл в начале этого года сказал: "Еще несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо слышал... Чтобы даже попытаться поверить и надеяться, что, возможно, сейчас финансирование управляется лучше, чем раньше, смешно".

"Если больше людей узнают о такой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже к слушаниям в Конгрессе", — говорит бывший руководитель аппарата главы комитета Палаты представителей иностранных дел.