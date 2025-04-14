Украина будет нести много потерь: Зеленский резко высказался в адрес США из-за помощи

В недавнем интервью программе 60 Minutes на CBS News президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты приостановили военную поддержку и обмен разведывательной информацией. Это решение было принято, несмотря на понимание, что оно ударит по Украине в самый трудный момент — во время российских ракетных атак и потерь среди мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Зеленский отметил, что Вашингтон выдвинул условие для возобновления разведобмена — Киев должен был объявить режим прекращения огня. Украина на это пошла, но РФ продолжила удары по критической инфраструктуре. Фактически Украине сначала ограничили помощь, а затем предложили ее возвращение при условии, которое сама Россия игнорирует.

"Механизм принуждения к миру действует только против Украины. Это несправедливо", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин никогда не собирался прекращать войну, поэтому остановка боевых действий не дает результата.

Несмотря на все, Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку, подчеркнув, что без помощи США цена для Украины вырастет.

"Без американской поддержки мы рискуем потерять не только больше жизней, но и территории. Достичь справедливого мира и завершить войну будет гораздо сложнее. Мы благодарны за поддержку и хотим оставаться сильными ради своей земли и будущего", — отметил глава государства.

Как уже писали "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что будет рад визиту американского лидера Дональда Трампа в Украину, чтобы тот своими глазами увидел последствия российской агрессии. После этого стороны могут двигаться дальше по вопросу прекращения войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.