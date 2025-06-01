Масштабная атака Украины по аэродромам в России: появились новые детали спецоперации

1 июня Украина провела одну из самых крупных спецопераций против военной авиации России с начала полномасштабной войны. Серия взрывов прогремела на четырех стратегических аэродромах глубоко в тылу РФ. Это был результат масштабной атаки беспилотников в рамках операции СБУ под кодовым названием "Паутина".

Украина бомбит аэродромы в России

По предварительной информации известно, что в результате бомбардировки по российским аэродромам было повреждено или уничтожено по меньшей мере 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и самолеты радиолокационного наблюдения А-50. Общий ущерб для России может превышать 2 миллиарда долларов, что делает эту атаку одной из самых дорогих для Москвы за всю войну.

Беспилотники поразили по меньшей мере четыре военных объекта в рамках операции "Паутина":

— "Дягилево" (Рязанская область)

— "Оленья" (Мурманская область)

— "Белая" (Иркутская область)

— "Иваново" (Ивановская область)

Украина бомбит аэродромы в России

Отдельно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил атаку на военную часть в поселке Среднее, что явилось первым зафиксированным ударом дронов по Сибири. В Мурманской области также подтвердили налет беспилотников. В городе Оленегорск дроны, вероятно, запускались с грузовика, который был припаркован вблизи автозаправочной станции. Водитель транспортного средства утверждает, что не знал о содержимом фуры.

Украина бомбит аэродромы в России

В результате атак по четырем аэродромам, все самолеты с авиабазы "Энгельс-2" были подняты в воздух. Вероятно, это в попытке уберечь их от аналогичных ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина бомбит аэродромы в России.

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