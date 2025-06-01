Украина бомбит аэродромы в России - атаковано 40 самолетов: что известно о масштабной спецоперации СБУ

1 июня на аэродроме "Белая" в Иркутской области РФ произошла серия взрывов после атаки беспилотников. По меньшей мере 40 российских самолетов получили повреждения или были уничтожены в результате удара по военному аэродрому.

Бомбардировка дронами аэродрома в России

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники, за атакой на аэродроме "Белая" в Иркутской области России стоит Служба безопасности Украины, реализующая специальную операцию под названием "Паутина".

Местные жители сообщили о серии из не менее десяти мощных взрывов. В сети появились видео, на которых виден масштабный пожар, детонация боеприпасов и колонна ударных БПЛА, следующих в направлении авиабазы. Также в сети появилась видеозапись на которой видны взрывы на аэродроме и слышен голос, похожий на комментирующего операцию руководителя СБУ Василия Малюка.





Бомбардировка дронами аэродрома в России

Среди пораженных целей значатся стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и радиолокационные наблюдения А-50. По информации украинских журналистов, общий ущерб России уже превышает 2 миллиарда долларов. Это самая большая атака на стратегическую авиацию РФ с начала полномасштабной войны.

Бомбардировка дронами аэродрома в России

Помимо ударов по аэродрому "Белая" в Иркутской области России также россияне пишут о взрывах на аэродроме стратегической авиации "Оленья" в Мурманской области.

Пока официально СБУ и другие органы Украины не комментировали операцию по ударам по российским аэродромам беспилотниками. Также отсутствует реакция России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли, как Украина уничтожила два российских стратегических самолета А-50.