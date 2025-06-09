Украина блистательно отразила «ответ» Путина: что говорят в Воздушных Силах

В ночь на 9 июня (с 20:00 8 июня) противник атаковал 499 средствами воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Владимир Путин

Россия атаковала:

- 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 4 аэробалистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл. – рф;

– 10 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской обл. – рф;

- 3 крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 1 крылатой ракетой Х-35 из ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной обезврежено 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187 локационно потеряны.

- 277 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

- 10 крылатых ракет Х-101;

- 4 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

- 2 крылатые ракеты Х-22 – не достигли целей (локационно потеряны);

- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

- 1 крылатая ракета Х-35.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине не закончилась массированная атака – Россия сейчас утром продолжает запускать ракеты типа Х-22 и гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжалы" из истребителя МиГ-31К. По всей Украине была объявлена воздушная тревога, цели летели на юг страны, а также на Ровенщину.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в районе города Дубно Ровенской области.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" утром после атаки сообщил, что почти весь ночной обстрел был направлен по очередному аэродрому в Украине.