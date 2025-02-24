Украина без помощи США: что изменится на фронте

Откровенно напряженные отношения между США и Украиной, которые наблюдаются в медийном поле, заставляют украинцев переживать за будущее помощи от Америки. И вообще готовы ли украинские военные ко временам без оружия от США.

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Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что будет без помощи Америки. По его словам, оружие от Соединенных Штатов будет – это однозначно.

“Вопрос, какой, сколько и кто за это заплатит. Что-то определенно даст Евросоюз. Что-нибудь приобретем за свои деньги мы. Будет ли бесплатное оружие от США? Может быть, но не сразу. После того, как Трамп убедится, что Путин его "бросает" — возможно оружия без оплаты будет достаточно. А возможно, США намерены теперь исключительно зарабатывать на производстве оружия и бесплатного теперь не будет ничего”, — отметил политолог.

К тому же, по словам военного, основным и критическим оружием на фронте БПЛА. А дроны собирают в Украине, самые разные. Политолог подчеркнул, что США к этому вообще не имеют отношения, разве что финансовая поддержка. БПЛА является критическим оружием и в тылу врага тоже.

“На линии боевого столкновения дроны тоже давно – главное оружие. Вывод – в начале 2025 года мы критически не зависим от поставок оружия от… да, от Соединенных Штатов. А если до конца откровенно – не от кого. Да, без помощи США будет труднее. А наедине было бы еще труднее. Но момент, когда нас можно было подавить наедине, Москва уже упустила. Если он был вообще”, – отметил он.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", обратился к Дональду Трампу.



