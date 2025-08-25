Украина без НАТО: в Раде указали, что нужно решать немедленно

Одно из условий завершения войны — надежные гарантии безопасности Украины, которые видели именно в НАТО. Однако президент США Дональд Трамп отвергал идею принятия Украины в НАТО. Украинские и западные политики размышляют, что может защитить Украину

Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что еще раньше предлагал идею "квази-пятой статьи НАТО". По его словам, это формат гарантий, который мог бы работать без членства Украины в Альянсе.

"Сегодня об этом начали говорить мировые лидеры. Но важный нюанс — какие именно будут эти гарантии. Потому что применение 5 статьи НАТО может означать финансовую или военную помощь", — отметил он.

Нардеп отметил, что для Украины следует работать над договоренностью: в случае агрессии включаются войска стран-подписантов. Враг, по убеждению политика, поймет серьезность сигнала, только если будет знать, что нападение означает автоматический конфликт не только с Украиной, но и с ведущими государствами мира.

"Вместе с тем, мы не можем бесконечно стучать в двери НАТО, когда нам прямо говорят, что Украину не примут в Альянс в ближайшей перспективе. Мы должны предлагать альтернативу — создание системы коллективной европейской безопасности", — отметил политик.

По словам народного депутата, это не значит отказ от НАТО – это параллельный процесс, который можно запускать уже сейчас. По словам Разумкова, в такой системе коллективной европейской безопасности Украина могла бы стать ее основой. Ведь Европа, по мнению политика, должна иметь готовый план действий на случай новой войны: какие санкции будут применены, какие войска, в каком количестве и когда будут включаться, чтобы дать отпор.

"Это было бы сильным сдерживающим фактором для потенциального агрессора. Если заранее будет известно о неотвратимых и жестких последствиях, то шансов на то, что он решится на новую войну, становится значительно меньше", — убежден нардеп.

