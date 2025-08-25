Украина без НАТО: в Раде указали, что нужно решать немедленно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Одно из условий завершения войны — надежные гарантии безопасности Украины, которые видели именно в НАТО. Однако президент США Дональд Трамп отвергал идею принятия Украины в НАТО. Украинские и западные политики размышляют, что может защитить Украину
Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что еще раньше предлагал идею "квази-пятой статьи НАТО". По его словам, это формат гарантий, который мог бы работать без членства Украины в Альянсе.
Нардеп отметил, что для Украины следует работать над договоренностью: в случае агрессии включаются войска стран-подписантов. Враг, по убеждению политика, поймет серьезность сигнала, только если будет знать, что нападение означает автоматический конфликт не только с Украиной, но и с ведущими государствами мира.
По словам народного депутата, это не значит отказ от НАТО – это параллельный процесс, который можно запускать уже сейчас. По словам Разумкова, в такой системе коллективной европейской безопасности Украина могла бы стать ее основой. Ведь Европа, по мнению политика, должна иметь готовый план действий на случай новой войны: какие санкции будут применены, какие войска, в каком количестве и когда будут включаться, чтобы дать отпор.
Напомним: портал "Комментарии" писал, за что в Раде критикуют Зеленского.