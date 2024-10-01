Украина бьет по карману Кремля: национализирован бизнес российских олигархов

Украинский суд поддержал требование Министерства юстиции о переводе активов российских олигархов под санкции в государственную собственность. Это касается, в частности, бизнеса Мирона Гориловского. Об этом сообщили в СБУ.

СБУ и ОГП инициируют передачу активов российских олигархов государству

По информации Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, перед судом было доказано, что компании входят в состав промышленного конгломерата "Группа Полипластик", контролируемых россиянином через лиц, действовавших от его имени. Группа специализируется на производстве полимерных труб и композитных материалов, являясь одним из лидеров в этой области в Европе.

Важным элементом дела стало установление того, что продукция этих компаний использовалась для военных баз и оккупационных структур России, в частности во временно оккупированном Крыму. Также, компании занимались производством комплектующих для стрелкового оружия, являющегося частью военной машинерии РФ.

Национализация этих компаний позволит Украине не только перекрыть финансирование войны против своего государства, но и продолжить их работу в пользу украинской экономики.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности, продолжается расследование по установлению всех фактов преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации", — говорится в сообщении СБУ.

Ранее "Комментарии" писали, что в Запорожье СБУ задержала ФСБшника , который готовился убить мелитопольского чиновника. Агент скрывался под видом коммунальщика и атаковал чиновника молотком в подъезде его дома. К счастью, чиновник выжил. Киллера задержали, когда он пытался скрыться через ЕС на оккупированных территориях.