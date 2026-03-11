Ночь с 10 на 11 марта стала тяжелым испытанием для страны-агрессора: ее войска понесли значительные потери в глубоком тылу из-за серии точных ударов неизвестных беспилотников. Эти атаки были ориентированы на ликвидирование военной и экономической инфраструктуры неприятеля, в том числе объектов, обеспечивающих функционирование русской армии и индустрии.

Фото: 24 Канал

Одним из основных ударов стало нападение на химический завод ПАО "КуйбышевАзот" в городе Тольятти в Самарской области. Основанное еще в 1966 году предприятие играет ключевую роль в экономике и военно-промышленном комплексе РФ. Оно является критически важным производителем минеральных удобрений, в частности аммиачной селитры и карбамида, непосредственно влияющих на продовольственную безопасность страны-агрессора.

Кроме того, завод снабжает сырьем для химической и текстильной промышленности, производя капролактам, полиамид-6, техническую нить и слабую азотную кислоту. Эти продукты широко применяются в изготовлении пластмасс и технических тканей, которые, в свою очередь, используются и в военной промышленности РФ. Поражение такого объекта наносит не только прямой экономический ущерб, но и нарушает цепи снабжения военно-промышленного комплекса.

Параллельно украинские подразделения точными ударами поразили завод микроэлектроники Кремний Эл, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Это предприятие является важной частью оборонно-промышленного комплекса России, специализируясь на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, используемых в современных вооруженных системах.

Как уже писали "Комментарии", американские медиа сообщают, что рост цен на нефть уже ощутимо влиял на жизнь обычных граждан в США. По информации CNN, удорожание энергоносителей постепенно отражается на стоимости горючего и других товаров, что вызывает недовольство среди населения. В то же время, президент Дональд Трамп пытается убедить общество, что это вынужденная и относительно небольшая цена за безопасность страны и стабильность в мире.