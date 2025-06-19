Украина анонсировала жесткий шаг через ракетный террор Путина: какой ультиматум получат партнеры

Совет Безопасности ООН завтра, 20 июня, созывается на внеочередное заседание в связи с последней волной атак России на Украину. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что члены Совбеза должны четко высказать свою позицию по поводу этих агрессивных действий.

Совбез ООН. Фото: 24 Канал

По его словам, эта сессия ООН станет ответом на жестокие обстрелы, которые нанесли значительный ущерб и привели к многочисленным жертвам среди гражданских.

"Мы ожидаем от Совета Безопасности принципиальной и однозначной реакции на российские удары, повлекшие многочисленные человеческие потери. Требуем усилить давление на агрессора и поддержать Украину, в частности путем расширения возможностей противовоздушной обороны", — подчеркнул Сибига.

Министр также напомнил, что прошло уже 100 дней с момента, когда Украина согласилась с предложением США о полном прекращении огня с Россией, что могло бы открыть двери для мирного диалога. Однако Москва продолжает отвергать эту инициативу и ужесточает атаки на мирное население.

"Только существенное давление заставит Россию избрать мир вместо войны", — подчеркнул глава МИД.

Сибига обратил внимание, что российская агрессия представляет серьезную угрозу глобальной безопасности.

"Безопасность не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связана, ведь режимы Москвы, Тегерана и Пхеньяна действуют согласованно для подрыва мирового порядка. Поэтому мир должен выступать единым фронтом для противостояния этим вызовам", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", правитель России Владимир Путин заявил, что готов вернуться к переговорам с Украиной после 22 июня. Однако, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, очевидно, что ни сто дней, ни сутки не принесут миру. Он считает, что на Путина должны давить, а не идти ему навстречу.