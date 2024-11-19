На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики пытаются увезти максимальное количество талантливых украинских детей.

Оккупанты похищают украинских детей. Фото из открытых источников

Как отмечает Центр национального сопротивления, империя годами питается интеллектом покоренных народов. Поэтому Кремль выкачивает материальные и интеллектуальные ресурсы из захваченных земель.

По данным Центра сопротивления, кремлевские оккупационные администрации формируют списки детей, имеющих достижения в области музыки, искусства и спорта. В дальнейшем планируется вывоз этих детей в профильные интернаты на территории РФ, обещая им преимущества над сверстниками из временно оккупированных территорий.

В Центре сопротивления обратили внимание, что в России спорт обречен, как и любые художественные инициативы. Русская культура – это оружие Кремля, и потому не конкурентоспособно в свободном мире. А спортсмены из РФ находятся в изоляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель осуществляют штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждого села", — сообщает он.