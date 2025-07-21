Российские представители власти продолжают озвучивать позицию, что Россия не стремится к скорейшему завершению войны против Украины. Все предложения, не отвечающие требованиям Кремля, там автоматически отвергаются. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), угрозы президента США Дональда Трампа по поводу возможных 100% пошлин и новых санкций не произвели впечатление на Москву. Напомним, Трамп пообещал давление на РФ, если она не достигнет мира с Украиной в пределах 50 дней.

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В ответ на эти заявления, 20 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова "немедленно" начать мирные переговоры. Однако, по его словам, только при условии, что будут реализованы основные цели Кремля, которые он назвал "неизменными" и "очевидными".

ISW отмечает: Кремль постоянно повторяет, что любое урегулирование должно "устранить коренные причины" конфликта, имея в виду вымышленные цели — "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Эти термины с начала войны используются для оправдания попыток свержения украинской власти, навязывания нейтралитета, запрета вступления в НАТО и лишения страны средств самообороны.

Аналитики Института считают, что такие заявления Пескова свидетельствуют не об открытости переговоров, а наоборот — о желании затянуть войну и избежать реального диалога. Кремль не демонстрирует никакой готовности к компромиссу, а только озвучивает ультиматумы под видом условий мира.

Как уже писал портал "Комментарии", Европейский Союз утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий ограничения в энергетике, финансах и торговле. Интересно, что в этот раз поддержку решению выразили даже такие государства, как Венгрия и Словакия. Хотя премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает тормозить процесс евроинтеграции Украины, его поддержка санкций вызвала вопрос.