logo

BTC/USD

97322.63

ETH/USD

1804.93

LTC/USD

88.77

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угрозы растут: враг уже поражает ВСУ на расстоянии 30 км от передовой
commentss НОВОСТИ Все новости

Угрозы растут: враг уже поражает ВСУ на расстоянии 30 км от передовой

Россияне увеличили дистанцию поражения дронами

сегодня, 00:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Армия РФ перебросила в Донецкую область опытных операторов дронов из Курской области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Угрозы растут: враг уже поражает ВСУ на расстоянии 30 км от передовой

РФ поражает логистику ВСУ. Фото из открытых источников

"На Константиновском направлении уже месяц работают опытные российские подразделения FPV, которые были опрокинуты с Курщины", – сообщил военный "Алекс".

Он рассказал, что россияне поражают транспорт ВСУ в 30 км от линии фронта.

"До этого и сейчас россияне активно пытаются выбивать нашу логистику. Сейчас оккупанты пытаются уже наглеть. Есть единичные случаи залетов бортов и поражений на дистанции около 30 км от линии боевого столкновения. Будьте бдительны и осторожны", — подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_alex33/5500
Теги:

Новости

Все новости