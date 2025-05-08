Армия РФ перебросила в Донецкую область опытных операторов дронов из Курской области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ поражает логистику ВСУ. Фото из открытых источников

"На Константиновском направлении уже месяц работают опытные российские подразделения FPV, которые были опрокинуты с Курщины", – сообщил военный "Алекс".

Он рассказал, что россияне поражают транспорт ВСУ в 30 км от линии фронта.

"До этого и сейчас россияне активно пытаются выбивать нашу логистику. Сейчас оккупанты пытаются уже наглеть. Есть единичные случаи залетов бортов и поражений на дистанции около 30 км от линии боевого столкновения. Будьте бдительны и осторожны", — подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что экономика России, надутая за счет рекордных со времен СССР военных расходов, начала сдуваться. В первом квартале 2025 года российский ВВП впервые за три года начал сокращаться. Хотя год от года экономика РФ осталась в плюсе (на 1,7%), по отношению к предыдущему кварталу ее размер уменьшился на 0,3%, чего статистика не видела ни разу с апреля-июня 2022 года.