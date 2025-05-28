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Угрозы растут: враг может превратить Сумы в руины

Оккупанты создают дополнительные зоны напряжения

сегодня, 21:34
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Марьян Ощановский

Российская армия стремится приблизиться поближе к Сумам, чтобы взять город под огневой контроль артиллерии, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Угрозы растут: враг может превратить Сумы в руины

Сумы страдают от обстрелов. Фото из открытых источников

"Путин приказал создать "буферную зону", фактически зону оккупации. Путин делает много вещей, которые не имеют никакого военного смысла. Они будут пытаться создать эту "буферную зону", если смогут. Попробуют продвинуться ближе к Сумам, а от Сум к границе лишь 25-30 километров, и взять Сумы под огнев" обстреливать город", — заявил Денис Попович.

По словам военного обозревателя, в таких условиях Сумы могут повторить судьбу других городов, разрушенных российской артиллерией, авиабомбами и ракетами.

"В дальнейшем это может создать предпосылки уже для непосредственного наступления на Сумы. Сейчас мы об этом не говорим как о реальности, а только рассматриваем гипотетические перспективы. Так же враги действовали в прошлом году по Харькову, когда пытались создать так называемую буферную зону, хотя фактически это тоже была зона оккупации. Аналогичные планы возможны и по Черниговской заявлении области", — напомнил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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