Угрозы растут: враг может превратить Сумы в руины

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Марьян Ощановский
Российская армия стремится приблизиться поближе к Сумам, чтобы взять город под огневой контроль артиллерии, рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Сумы страдают от обстрелов. Фото из открытых источников
По словам военного обозревателя, в таких условиях Сумы могут повторить судьбу других городов, разрушенных российской артиллерией, авиабомбами и ракетами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "У Украины нет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонную стратегию, применяемую с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.
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