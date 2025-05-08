Угрозы Путина атаковать Киев "Орешником" обречены на провал

Российский правитель Владимир Путин, по данным российских источников, поручил Минобороны РФ разработать список целей в Киеве для возможного удара ракетой типа "Орешник". Однако такое намерение вызывает большие сомнения у военных экспертов. Генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун объяснил, что речь идет об экспериментальном оружии, которое фактически не находится на вооружении российской армии.

Фото: скриншот

По его словам, иностранные разведки ранее установили, что таких ракет в России было всего пять. Из них две – в собранном состоянии, а три – разобраны из-за нехватки комплектующих. Один запуск уже имел место в ноябре 2024 года — тогда ракета попала по Днепру. Другое — взорвалось в небе над территорией РФ.

"Три другие ракеты, по имеющейся информации, не удалось завершить из-за отсутствия деталей. Хотя не исключено, что Москва могла найти способ их докупить", — отметил Ягун.

Также он не исключает, что россияне могут нанести удар по Киеву и другим видам оружия, как, например, баллистическими или крылатыми ракетами. При этом за цель могут выдать обычный объект, выдав его за "военную инфраструктуру".

Между тем, несмотря на анонсированное перемирие до 9 мая, уже в первые минуты после его объявления российские войска открыли огонь из реактивной артиллерии по передовым позициям ВСУ, сообщил военный аналитик Богдан Мирошников.

Портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны РФ подготовить целенаправленный удар по Киеву с использованием баллистической ракеты "Орешник". Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash, ссылаясь на источники, приближенные к военно-политическому руководству РФ.