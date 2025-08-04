Угрозы Медведева Трампу могут сыграть злую шутку с РФ: на что пойдут США после 8 августа

Президент США Дональд Трамп оказался в ситуации, из которой сложно выйти без потери авторитета. Об этом заявил британский политолог и профессор НаУКМА Тарас Кузьо в эфире телеканала Эспрессо.

Фото: из открытых источников

"С Трампом никогда нельзя быть уверенным — его позиции меняются так часто, как я меняю носки. Но сейчас он фактически сам загнал себя в угол. Если он в пятницу 8 августа проигнорирует тот дедлайн, который сам же и назначил, то будет выглядеть слабым — не только в глазах Кремля, но и среди собственного".

Аналитик считает, что такая ситуация заставляет Трампа занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю. Ведь отсутствие конкретных действий покажет нерешительность, чего президент США не может себе позволить в условиях растущего давления внутри страны.

Кузе также подчеркнул, что агрессивная риторика Москвы может иметь обратный эффект для нее самой.

"Россияне в очередной раз не улавливают момент, когда нужно остановиться. Тот факт, что Медведев — пьяница, которого никто серьезно не воспринимает — начал оскорблять Трампа, только подливает масла в огонь. А Трамп — человек эмоциональный, который не терпит публичных нападений. Если его атакуют — он всегда отвечает с двойной силой".

По мнению Кузьо, именно подобная эмоциональная реакция Трампа может стать катализатором принятия решительных шагов против России уже в ближайшие дни.

"Посмотрим, что будет в пятницу, но я думаю, что Трампу придется действовать. Выбор без действия уже не оставил ему маневра", — резюмировал политолог.

Портал "Комментарии" писал , что ситуация вокруг войны в Украине остается сложной и многомерной — об этом заявил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк в интервью Espreso. Он сравнил нынешний конфликт с событиями Второй мировой войны, отметив, что после войны оккупации Германии.