Угрожают ли Киеву 150 тысяч оккупантов с территории Беларуси: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о возможной отправке 150 тысяч российских военных в Беларусь, ориентируется на европейских партнеров, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Фото: из открытых источников

"Эти заявления имеют целью дать Европе дополнительные аргументы для продолжения поддержки Украины. Хотя теоретически планы наступления из Беларуси возможны, опыт 2022 года показывает, что даже 100 тысяч солдат не хватило для достижения стратегических целей. Учитывая проблемы с техникой и подготовкой, реализовать серьезные планы на реализацию серьезных планов.

Эксперт подчеркнул, что сейчас российская армия гораздо слабее, чем в начале полномасштабного вторжения, когда украинские силы обороны фактически уничтожили элитные подразделения в Киевской и Черниговской областях.

"Десантники были уничтожены, а сейчас у России значительные проблемы с мобилизованными и бывшими заключенными, у которых нет достаточной подготовки для серьезных наступательных операций", — добавил Жирохов.

Он отметил, что нынешняя ситуация на фронте свидетельствует об отсутствии перспективы для значительного прорыва, а даже незначительное продвижение войск в Донецкой области происходит всего на несколько сотен метров.

Относительно сотрудничества России и Белоруссии, Зеленский сообщил, что Россия планирует летом отправить 150 тысяч своих солдат в Белоруссию под предлогом учений. Он также предостерег, что это может представлять угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО.

"Комментарии" уже писали, что РФ использует белорусские компоненты изготовления ракет Х-69. Они представляют угрозу из-за их точности и дальности поражения. Об этом идет речь в сообщении в Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.