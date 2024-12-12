Угрожает ли Херсону оккупация: для чего россияне готовят лодки

В последнее время участились разговоры о том, что враг может во второй раз попытаться прорваться в Херсон. Какие планы врага относительно правого берега Херсона? Какова цель россиян, зачем они стягивают силы на юге? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Херсон. Фото: из открытых источников

Цель окупантов – постоянно держать в напряжении военных и гражданских

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, какие есть угрозы для правого берега Херсонщины, учитывая последние заявления о том, что оккупанты готовят 300 лодок для переправы через Днепр.

По словам Ступака, он не видит большой угрозы десантной операции РФ.

"Говорят о 300 лодках – и все. Окей, а сколько [человек] россияне готовы выделить на эту операцию? Нет вообще никаких упоминаний о тяжелой технике. Так что, тяжелой техники не будет? То есть, если будет такая высадка, то что, она будет только людьми?", — заметил военный эксперт.

Он напомнил, какой ценой украинцы держали плацдарм в Крынках, сколько тогда было израсходовано сил и ресурсов.

"Наши военные буквально в зубах тащили на этих лодках провизию, воду, медикаменты, боекомплект. И россияне постоянно сбрасывали по нашим лодкам сбросы. Мы ведь понимаем, это вода. Подрывается этот снаряд рядом с лодкой – даже если военного не повредило, не ранило, лодка уже начинает тонуть. Военный, одетый в бронежилет, шлем, большой вес на нем – банально идет ко дну. У россиян будет аналогичная история", – отметил эксперт.

Поэтому, по мнению Ивана Ступака, цель окупантов – постоянно держать в напряжении военных и гражданских на правом берегу Днепра.

К сожалению, форсировать Днепр россияне не будут

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Утро.LIVE" отметил, что, собрав три сотни лодок на левобережье Днепра, российские захватчики будут пытаться ликвидировать так называемую "серую зону" — захватить , где уже два года оперируют украинские спецназовцы.

"К моему сожалению, нет оснований полагать, что россияне готовят форсирование Днепра. Если бы они вдруг это сделали, это был бы шикарный нам подарок. Это был бы красивый, масштабный суицид – попытка высадиться на правый, более высокий берег Днепра… Скажем так, это был бы уникальный способ утилизации "орков", но нет никаких оснований полагать, что российские генералы настолько тупые", — подчеркнул Дикий.

По его словам, Херсону не угрожает форсирование Днепра и повторная оккупация, но сотни лодок противник накопил для того, чтобы завладеть островами в дельте реки. Как пояснил эксперт, речь идет о борьбе за острова, уже два года находящиеся под контролем украинских спецназовцев. Сейчас оккупанты собрали силы, чтобы уничтожить этот плацдарм.

"Дело в том, что с того самого момента, как мы освободили правобережную Херсонщину в ноябре 2022 года, мы еще "прихватили" все острова. У нас там не было стационарных позиций, укреплений, потому что их бы сразу вынесла враждебная артиллерия. Но наши Силы специальных операций контролируют эти острова уже два года. войне, если не считать Курщину…", — рассказал Дикий.

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