Угрожает ли Херсону оккупация: для чего россияне готовят лодки

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Кравцев Сергей
В последнее время участились разговоры о том, что враг может во второй раз попытаться прорваться в Херсон. Какие планы врага относительно правого берега Херсона? Какова цель россиян, зачем они стягивают силы на юге? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Херсон. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV рассказал, какие есть угрозы для правого берега Херсонщины, учитывая последние заявления о том, что оккупанты готовят 300 лодок для переправы через Днепр.
По словам Ступака, он не видит большой угрозы десантной операции РФ.
Он напомнил, какой ценой украинцы держали плацдарм в Крынках, сколько тогда было израсходовано сил и ресурсов.
Поэтому, по мнению Ивана Ступака, цель окупантов – постоянно держать в напряжении военных и гражданских на правом берегу Днепра.
Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Утро.LIVE" отметил, что, собрав три сотни лодок на левобережье Днепра, российские захватчики будут пытаться ликвидировать так называемую "серую зону" — захватить , где уже два года оперируют украинские спецназовцы.
По его словам, Херсону не угрожает форсирование Днепра и повторная оккупация, но сотни лодок противник накопил для того, чтобы завладеть островами в дельте реки. Как пояснил эксперт, речь идет о борьбе за острова, уже два года находящиеся под контролем украинских спецназовцев. Сейчас оккупанты собрали силы, чтобы уничтожить этот плацдарм.
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