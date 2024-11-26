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Угрожает ли Днепру оккупация: где для ВСУ резко ухудшилась ситуация

В направлении Великой Новоселки ситуация резко ухудшается, что может привести к печальным последствиям

сегодня, 12:39
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Ткачик Олеся

Военкор Богдан Мирошников призвал не считать, сколько километров осталось до Днепровской области. При этом он напомнил, что в 2022 году на том же участке, с которого считают сейчас (Великоновоселовское направление), уже было 3,5-4 км к границам области. А на юге – до конца июня 2022 года, враг вообще тусовался почти на берегу Зеленодольского водохранилища.

Угрожает ли Днепру оккупация: где для ВСУ резко ухудшилась ситуация

Днепр

"Это уже территориально была Днепровская область. Несколько сотен метров, но все же. Кому нужны формальности – вот, у вас они есть", — отметил Мирошников.

По его словам, так продолжалось пока не освободили Потемкино, из которого враг и пытался продвинуться в Криворожскую ТЭС.

"Потому кто любит считать расстояние, давайте немного вспомним, что это уже было", — добавил Мирошников.

По его словам, необходимо понимать общую ситуацию, а не паниковать из-за того, что враг находится у какого-то города.

"На данный момент врагу нужен фланг Великой Новоселки и сам город, а не сухой факт выхода на границы областей на том участке. И там, в направлении Великой Новоселки ситуация резко ухудшается. И это большая проблема, которая может привести к печальным последствиям", – отметил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что об угрожающей ситуации в Великой Новоселке также рассказывал и Александр Коваленко. Более того, он утверждает, что прорыв в город является самым большим провалом сил обороны за весь 2024 год. По его словам, обороны вокруг Великой Новоселки, судя по всему, за два года не были сформированы. Именно той обороны, которой этот важный узловой центр на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области заслуживал. Позор, отметил Коваленко.





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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6546
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