Виталий Ким, председатель Николаевской ОВА, в интервью для Новости LIVE отметил, что ВСУ уже пытались выбить оккупантов из Кинбурнской косы, однако из-за реки тяжелая логистика, а населения там почти нет. Это создает огромные трудности для украинских военных.

Угроза вторжения оккупантов в Николаевскую область: что известно

" Действительно, приоритет сейчас немного в другом месте, где враг продвигается, – нам нужно защищать наши территории: Донетчину, Запорожье ", – подчеркнул Виталий Ким.

Он заверил, что угрозы вторжения на Николаевщину пока нет: если оккупанты начнут накапливаться или готовить наступление, об этом будет известно заранее. Глава ОВА подчеркнул, что оборона побережья остается приоритетом, ведь от этого зависит безопасность региона и работа бизнеса на Черном море.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Запорожье ситуация становится все более угрожающей. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населённого пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по результатам совещания в области.

"В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, ведущих оборону на Запорожье. Заслушал доклады командиров о ведении боевых действий, имеющихся потребностях и проблемных вопросах. Отдал соответствующие распоряжения для их решения. Планы русских оккупантов нам известны. С нашей стороны предпринимаются меры по улучшению взаимодействия воинских частей и усилению подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на ближайшее расстояние до Запорожья", – подчеркнул Главком.