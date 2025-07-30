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Угроза вторжения оккупантов в Николаевскую область: что известно

Виталий Ким сообщил, есть ли угроза вторжения для области и как можно выбить оккупантов

30 июля 2025, 19:37
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Недилько Ксения

Виталий Ким, председатель Николаевской ОВА, в интервью для Новости LIVE отметил, что ВСУ уже пытались выбить оккупантов из Кинбурнской косы, однако из-за реки тяжелая логистика, а населения там почти нет. Это создает огромные трудности для украинских военных.

Угроза вторжения оккупантов в Николаевскую область: что известно

Угроза вторжения оккупантов в Николаевскую область: что известно

"Действительно, приоритет сейчас немного в другом месте, где враг продвигается, – нам нужно защищать наши территории: Донетчину, Запорожье", – подчеркнул Виталий Ким.

Он заверил, что угрозы вторжения на Николаевщину пока нет: если оккупанты начнут накапливаться или готовить наступление, об этом будет известно заранее. Глава ОВА подчеркнул, что оборона побережья остается приоритетом, ведь от этого зависит безопасность региона и работа бизнеса на Черном море.

Напомним, портал "Комментарии" писалчто на Запорожье ситуация становится все более угрожающей. Боевых столкновений здесь сравнительно меньше, чем на других участках, однако противник интенсифицирует наступательные действия в районе населённого пункта Каменское, активно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, ударные дроны, малые штурмовые группы. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по результатам совещания в области.

"В связи с активизацией врага отработал в подразделениях, ведущих оборону на Запорожье. Заслушал доклады командиров о ведении боевых действий, имеющихся потребностях и проблемных вопросах. Отдал соответствующие распоряжения для их решения. Планы русских оккупантов нам известны. С нашей стороны предпринимаются меры по улучшению взаимодействия воинских частей и усилению подразделений, чтобы обеспечить устойчивость обороны и не пустить врага на ближайшее расстояние до Запорожья", – подчеркнул Главком.



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