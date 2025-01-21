Народный депутат Руслан Горбенко выразил обеспокоенность по поводу возможного ухудшения ситуации на востоке и юге Украины, если уровень помощи от международных партнеров будет оставаться неизменным. По его мнению, до конца 2027 года существует реальная угроза потери Донецкой области, а затем и других регионов — Запорожья, Херсонщины и Днепропетровщины.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Политик отметил, что стратегическая цель России — оккупировать все территории, которые диктатор Владимир Путин включил в российскую конституцию. По словам Горбенко, враг готовится к длительной войне, планируя свои операции на несколько лет вперед, и останавливаться в Донецкой области не собирается.

"Если темпы продвижения россиян останутся неизменными, а поддержка Украины со стороны партнеров будет недостаточной, то риски значительно растут. Российский режим имеет четкую программу экспансии и ее необходимо остановить путем консолидированных усилий всех демократических стран", — подчеркнул нардеп в эфире программы "День. LIVE".

Горбенко призвал международных партнеров к более активной помощи Украине, отметив важность сдерживания российской агрессии, которая угрожает безопасности всего региона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ теряют одно из ключевых преимуществ на фронте. Украина постепенно теряет одно из последних стратегических преимуществ на передовой. Ранее у украинских операторов беспилотников была возможность эффективно поражать вражескую технику, однако ситуация изменилась, сообщает The Telegraph.

В частности, один из украинских бойцов, известный под позывным "Дарвин", недавно установил личный рекорд, уничтожив девять российских боевых машин за один день. Однако со временем Россия значительно улучшила свои системы радиоэлектронной борьбы, что затруднило использование беспилотников. "Дарвин" отмечает, что для того, чтобы совершить успешную атаку, теперь нужно привлекать гораздо больше дронов. Это негативно влияет на эффективность обороны, в частности, в районе Купянска в Харьковской области.

