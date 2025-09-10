Угроза оккупации этого города становится реальностью: озвучен неоднозначный прогноз

Российская армия не сможет полностью захватить Донецкую область до конца года, хотя определенное продвижение все же возможно. Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что летняя наступательная кампания РФ оказалась провальной. Попытки надавить у Серебрянского лесничества, выйти на Купянск и продвигаться через села сопровождаются огромными потерями среди русской пехоты.

"Враг гордиться не может", – подчеркнул Жмайло.

В этой связи, по словам эксперта, Москва уменьшает свои планы — в частности, прекратились разговоры о буферной зоне в Сумской и Харьковской областях. Хотя у русских недавно было незначительное движение в районе Юнаковки, украинские силы ведут активные действия в других направлениях.

"Наши бойцы сохранили позиции даже на территории России — в районе Теткиного", — добавил Жмайло.

На Сумском направлении морпехов РФ заменяют менее подготовленные мотострелковые подразделения из Приднепровского региона. Основными силами остаются 155-я бригада морской пехоты, ранее действовавшая в Курской области. Кроме того, оккупанты точечно привлекают спецназовцев, которые действуют как диверсионно-разведывательные группы.

По словам эксперта, тактика врага заключается в утечке малыми группами между позициями ВСУ с последующей попыткой накопить силы.

"Конечно, мы их выбиваем — как из Купянска, так и из Покровска, в частности из района Зверевого, а также улиц Киевская и Леонтовича. Но это требует времени, ведь уничтожение происходит преимущественно дронами", — объяснил Жмайло.

Теперь российское командование сосредоточило почти все ресурсы на Покровско-Добропольском направлении. События в этом районе оказывают непосредственное влияние на ситуацию вокруг Покровско-Мирноградской агломерации.

"Имеют россияне силы для захвата всей Донбасса до Нового года? К счастью — нет. Но определенное продвижение возможно. Они могут пытаться восстановить утраченные позиции в районе Добропольского клина", – отметил эксперт.

