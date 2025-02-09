Угроза нового массированного удара РФ: россияне готовят Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Общее количество стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые с аэродромов России могут представлять угрозу для Украины, составляет 18 единиц.

Российские Ту-95МС и Ту-160 (фото из открытых источников)

По данным мониторингового ресурса Tracking, на данный момент известно о по меньшей мере 6 бортах Ту-95МС, вооруженных ракетами Х-101, находящихся на аэродроме "Оленья". Не так давно три Ту-95МС приехали на авиабазу Энгельс-2 для зарядки ракет Х-101. Там также находятся два Ту-160. Взлет одного из Ту-95МС с Энгельс-2 отмечен как часть передислокации на Оленья.

Отмечается, что ни один Ту-160 не совершал перелет на Энгельс-2 или Оленья. На аэродроме "Дягилево" зафиксировано четыре самолета Ту-95МС.

Кроме того, вечером 8 февраля с 20:00 два борта Ту-160 проводили тренировки в пределах Саратовской области.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда можно ожидать нового массированного удара кафиров . Военные постоянно следят за потенциальными признаками подготовки России к очередной атаке на Украину. Однако наличие таких признаков не обязательно указывает на то, что удар будет совершен. Об этом в интервью YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По словам эксперта, России нужно примерно месяцы между большими ударами, чтобы изготовить достаточное количество ракет для массированной атаки. Если между атаками проходит два месяца, то враг может совершить две атаки с перерывом в несколько дней, поскольку за такой период времени у них будет достаточно ракет.

Масштабные обстрелы Украины российскими войсками начали усиливаться с начала осени 2024 года. Основной целью этих атак остается критическая инфраструктура Украины. 13 декабря Россия нанесла большой удар, запустив 287 воздушных средств, в том числе 94 ракеты и 193 дрона. 25 декабря Россия нанесла уже 13-й массированный удар по энергетическим объектам Украины.

