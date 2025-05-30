Угроза не только с неба: россияне делают засады оптоволоконных дронов в траве – военный

Оккупанты делают засады оптоволоконных дронов прямо с обочины дороги или из травы, то есть угрозу невозможно отслеживать с неба. Этот способ атаки не новый у россиян, однако с популяризацией оптики стал еще более актуальным и его применяют сейчас на всех направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

БПЛА на оптоволокне

"Схема следующая: дрон на волокне садится на дорогу или на обочину где-то в траву (для лучшей маскировки). Ведется наблюдение либо с вражеского мавика (для лучшего обзора), либо с самого FPV (но при наличии более-менее нормального обзора по логистическому пути). Когда замечают транспорт — наносят поражение. Оптикой нет смысла осуществлять какие-то патрулирования или поиск цели, это как раз те же дроны для засад или для конкретных задач, когда есть четкая цель для поражения и если не удалось поразить – переходит в режим ожидания", – сообщает военный.

Он отмечает, что эта тактика далеко не нова и использовалась еще дронами на радиоуправлении, но при насыщении оптоволокном такие засады значительно увеличились.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Китай запретил Украине покупать дроны Mavic, при этом дав "зеленый свет" для России в этом вопросе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что этот дрон – это "глаза фронта", но в Украине все еще есть альтернатива.

"Об ограничениях по Mavic говорили еще с 2022 года. Этот дрон — глаза фронта, особенно Мавик 3 и 3Т, сам летал на них, как и на миниках, и на "двойках", работал со сбросами позже. Представители китайцев еще тогда следили за продажами в Польше и не только. К счастью, сейчас есть другие. дроны. Но искусственные препятствия от Китая по продаже дронов для всех, кроме россии — это не очень хорошо", – отметил руководитель ЦПД.