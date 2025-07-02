logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Угроза не исчезла: стало известно о новых успехах армии РФ в Сумской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза не исчезла: стало известно о новых успехах армии РФ в Сумской области

В мае РФ не расширяла оккупацию Сумщины, но за два месяца до этого активно обстреливала КАБами и дронами.

2 июля 2025, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

По разным оценкам, на Сумском направлении сейчас сосредоточено около 50 тысяч российских военных, хотя официальные данные называют около 67 тысяч. Эта группировка "Север" состоит преимущественно из подразделений Калининградского, Ленинградского и Московского военных округов, заявил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в программе "Украинское радио", комментируя информацию The Telegraph о провале "летнего наступления" российских войск.

Угроза не исчезла: стало известно о новых успехах армии РФ в Сумской области

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что россияне контролируют фронт от севера Сумщины через границу Черниговщины, остатки Курского плацдарма, Теткино до северного Харьковского региона (Волчанск, Липцы). Украинская стратегия заключается в растягивании врага вдоль границ, чтобы сделать невозможным концентрацию сил в одном месте, поэтому постоянно наносят удары по логистике оккупантов, в частности по трассе Курск-Льгов-Рыльск, ведущей через Юнаковку в Сумскую область.

По словам Жмайла, украинские военные удерживают позиции на остатках Курского плацдарма, проводят атаки в районе Теткино, где часть российских сил оказалась в оперативном окружении. Это сдерживает темп пришествия неприятеля.

Эксперт также отметил, что за май Россия не расширила зону оккупации в Сумской области, но в течение двух месяцев до мая обстреливала эту территорию высокоточными авиационными бомбами (КАБами) и точечными ударами дронов по оптоволоконным линиям.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что на карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости