Угроза не исчезла: стало известно о новых успехах армии РФ в Сумской области

По разным оценкам, на Сумском направлении сейчас сосредоточено около 50 тысяч российских военных, хотя официальные данные называют около 67 тысяч. Эта группировка "Север" состоит преимущественно из подразделений Калининградского, Ленинградского и Московского военных округов, заявил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в программе "Украинское радио", комментируя информацию The Telegraph о провале "летнего наступления" российских войск.

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Он подчеркнул, что россияне контролируют фронт от севера Сумщины через границу Черниговщины, остатки Курского плацдарма, Теткино до северного Харьковского региона (Волчанск, Липцы). Украинская стратегия заключается в растягивании врага вдоль границ, чтобы сделать невозможным концентрацию сил в одном месте, поэтому постоянно наносят удары по логистике оккупантов, в частности по трассе Курск-Льгов-Рыльск, ведущей через Юнаковку в Сумскую область.

По словам Жмайла, украинские военные удерживают позиции на остатках Курского плацдарма, проводят атаки в районе Теткино, где часть российских сил оказалась в оперативном окружении. Это сдерживает темп пришествия неприятеля.

Эксперт также отметил, что за май Россия не расширила зону оккупации в Сумской области, но в течение двух месяцев до мая обстреливала эту территорию высокоточными авиационными бомбами (КАБами) и точечными ударами дронов по оптоволоконным линиям.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что на карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.