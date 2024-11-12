Угроза наступления РФ на Запорожье: аналитики оценили угрозу

Аналитический портал DeepState прокомментировал сообщения в СМИ, утверждающие о возможной подготовке масштабного наступления российских войск в Запорожской области. Эксперты отметили, что такие сообщения часто объединяют разные темы, не имеющие между собой прямой связи. Они выделили три ключевых аспекта: вероятное наступление на Запорожье, возможный подрыв дамбы, а также упоминание Гуляйполе и географические неточности.

Наступление РФ на Запорожье (фото из открытых источников)

По информации DeepState, уже в течение месяца появляются предположения о масштабном наступлении на Запорожье, которое должно начаться с района Васильевки, в частности в направлении Каменского. Однако аналитики утверждают, что у таких заявлений нет обоснований, поскольку в Васильевке не наблюдается значительного накопления войск. Согласно данным портала, в этом районе размещены две десантно-штурмовые дивизии, одна из которых была частично передислоцирована, а также новый полк.

"Уже около месяца общество слышит о "большом" наступлении на Запорожье, которое может начаться в районе Васильевки, а именно в Каменском. Совершенно неизвестно, на чем основывается данное заявление, ведь такого большого накопления в районе Васильевки, как об этом говорят — не наблюдается", – пишут в DeepState.

Эксперты также рассмотрели слухи о возможном подрыве дамбы в Васильевке, отмечая, что это маловероятно, поскольку дамба была взорвана еще в 2022 году и сейчас там почти нет воды.

Также DeepState указывает на ошибочную интерпретацию географии, которая влечет за собой спекуляции на тему наступления. Часто неправильно связывают ситуацию на фронте в Запорожской области с продвижением российских войск в районе Ровно-Новодаровки и попытками прорыва из Старомайорского в Макаровку. Аналитики отмечают, что Ровнополь и Макаровка принадлежат Донецкой области и расположены далеко от юга Украины, а Гуляйполе упоминается без обоснованных оснований.

DeepState также подчеркивает, что Запорожская область, хоть и граничит с районом Ровно, не может считаться обоснованной точкой для прогнозов о "большом наступлении на Запорожье".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будет ли наступление на Днепр и Запорожье