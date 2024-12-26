Угроза массированного удара высока: когда Россия может устроить очередной обстрел

Угроза очередного массированного вражеского обстрела сохраняется, ведь у врага достаточно ресурсов для совершения воздушной атаки. Обстрел вероятен к Новому году и даже на новогоднюю ночь.

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал возможные угрозы, пишет сайт РБК-Украина. По его словам, после атаки на Рождество у РФ еще есть запасы на две масштабные атаки.

"Я думаю, что они готовятся одну (масштабную атаку – ред.) осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", – предполагает Мусиенко.

По словам эксперта, враг имеет не только военную, но и политическую цель накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Поэтому частота атак РФ по Украине будет действительно высока.

Он предположил, что оккупанты будут применять максимум возможностей, а затем могут взять паузу и уже возобновить удары в конце января — начале февраля. Он также назвал характерные признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Второе — это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить после того, как прибывают борта, подвозящие ракеты", — пояснил Мусиенко.

Что касается применения "Орешника", то, по словам Мусиенко, развертывание такого комплекса заметно. По ситуации на полигоне Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение. В частности, его проводят украинские партнеры.

"Как только там происходит определенная активность, объявляется сразу воздушная тревога, чтобы предупредить о возможных вызовах. Но в последнее время это были фактически демонстрационные действия со стороны России. То есть они показывали, что готовятся к атаке, совершали имитационные пуски, но реальных пусков не было", – объясняет Мусиенко.

При этом признаков большой концентрации ракет "Орешник" там не фиксируется. По мнению эксперта, если они там и есть, то фактически в единичных экземплярах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал удар по Украине на Рождество.



