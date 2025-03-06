Угроза массированного обстрела Украины: РФ подготовила самолеты и вывела в море ракетоносители (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска не перестают атаковать Украину. Ежедневно запускают сотни ударных дронов, используют баллистические ракеты. Также, как сообщают мониторинговые каналы, есть признаки подготовки к вероятному массированному ракетному обстрелу.

Фото портал "Комментарии"

По состоянию на 5 марта, как отмечалось на платформе Tracking, было известно о 5 бортах Ту-95МС, снаряженных крылатыми ракетами Х-101/555 и находящихся на АБ "Оленья".

Сообщалось, что общее количество Ту-95МС на территории Украины по состоянию на 05.03 без изменений и составляло 15 единиц:

"Оленья" — 9х Ту-95МС,

"Энгельс-2" — 3х Ту-95МС,

"Дягилево" – 3х Ту-95МС.

В четверг, 6 марта, была осуществлена передислокация еще 2-х Ту-95МС на авиабазу "Оленья". Отмечалось, что по состоянию на 12:30 на данной авиабазе находится 11 бортов Ту-95МС.

Также мониторинговые каналы сообщают, что в акваторию Черного моря вышли три ракетоносителя, общий залп — 16 ракет типа "Калибр".

Позже мониторинговые паблики предупредили, что есть признаки подготовки к ракетному удару этой ночью с привлечением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Напомним, что российские войска, как писал портал "Комментарии", не прекращают атаковать территорию Украины. Оккупанты каждый вечер запускают ударные дроны, используют ракеты. Долгое время Россия била по украинским энергетическим объектам. Однако целые врага изменились.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что Россия переключилась на атаки на газовую инфраструктуру. Атакуют подземные хранилища и газодобывающие объекты “Цель – лишить возможности отопления во время морозов. Параллельно враг активизировал пропагандистские усилия, чтобы обвинить власть в нехватке газа”, — говорится в сообщении. Также параллельно массированным обстрелам активизировалась работа вражеской пропаганды — продвигают новые нарративы.



