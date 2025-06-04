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Угроза максимальная: посольство США предупредило о возможных массированных обстрелах Украины

Посольство США предупредило граждан, находящихся в Украине, об угрозе значительных воздушных атак

сегодня, 20:01
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Кречмаровская Наталия

Посольство США в Украине предупредило об угрозе массированных обстрелов Украины. На сайте посольства 4 июня появилось соответствующее предупреждение.

Угроза максимальная: посольство США предупредило о возможных массированных обстрелах Украины

Обстрел. Иллюстративное фото

"Россия усилила интенсивность своих ракетных атак и атак с помощью беспилотников против Украины в течение последних недель, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Также гражданам США, которые находятся в Украине, дали рекомендации, что нужно сделать:

  • заранее, до любой воздушной тревоги, найти места укрытия,

  • скачать на мобильный телефон надежное приложение для оповещения об объявлении воздушной тревоги,

  • в случае объявления воздушной тревоги нужно немедленно отойти как можно дальше от окон. Выбирайте наиболее защищенное место, куда можно переместиться,

  • следите за обновлениями в местных СМИ,

  • имейте запасы воды, пищи и лекарств,

  • следуйте указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Также гражданам США рекомендуют узнать, что может сделать в кризисной ситуации Государственный департамент.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области ситуация остается критической. оккупанты продвигаются и имеют преимущество в пехоте. Врагу удалось захватить и закрепиться в деревнях Андреевка и Водологи. На уточнении находится Кондратовка. Здесь фиксировали пехоту оккупантов, но бойцы Сил Обороны сдерживают наступление и не дают врагу закрепиться.




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Источник: https://ua.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kyiv-ukraine-june-4-2025/?fbclid=IwY2xjawKtVxdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzVUduU3l3OWMzUUxjM2RWAR7i9e_uu5vgjgXKrdh5J3zgmZHIG-sVGZ4TIF3aLnGVV3347lcNn7QPS6UISA_aem_Z3H1ybGwsYy-auWA3u5rvg
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