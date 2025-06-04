Угроза максимальная: посольство США предупредило о возможных массированных обстрелах Украины

Посольство США в Украине предупредило об угрозе массированных обстрелов Украины. На сайте посольства 4 июня появилось соответствующее предупреждение.

Обстрел. Иллюстративное фото

"Россия усилила интенсивность своих ракетных атак и атак с помощью беспилотников против Украины в течение последних недель, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Также гражданам США, которые находятся в Украине, дали рекомендации, что нужно сделать:

заранее, до любой воздушной тревоги, найти места укрытия,

скачать на мобильный телефон надежное приложение для оповещения об объявлении воздушной тревоги,

в случае объявления воздушной тревоги нужно немедленно отойти как можно дальше от окон. Выбирайте наиболее защищенное место, куда можно переместиться,

следите за обновлениями в местных СМИ,

имейте запасы воды, пищи и лекарств,

следуйте указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Также гражданам США рекомендуют узнать, что может сделать в кризисной ситуации Государственный департамент.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области ситуация остается критической. оккупанты продвигаются и имеют преимущество в пехоте. Врагу удалось захватить и закрепиться в деревнях Андреевка и Водологи. На уточнении находится Кондратовка. Здесь фиксировали пехоту оккупантов, но бойцы Сил Обороны сдерживают наступление и не дают врагу закрепиться.



