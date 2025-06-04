Угроза максимальная: посольство США предупредило о возможных массированных обстрелах Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Посольство США в Украине предупредило об угрозе массированных обстрелов Украины. На сайте посольства 4 июня появилось соответствующее предупреждение.
Обстрел. Иллюстративное фото
Также гражданам США, которые находятся в Украине, дали рекомендации, что нужно сделать:
заранее, до любой воздушной тревоги, найти места укрытия,
скачать на мобильный телефон надежное приложение для оповещения об объявлении воздушной тревоги,
в случае объявления воздушной тревоги нужно немедленно отойти как можно дальше от окон. Выбирайте наиболее защищенное место, куда можно переместиться,
следите за обновлениями в местных СМИ,
имейте запасы воды, пищи и лекарств,
следуйте указаниям украинских чиновников и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
Также гражданам США рекомендуют узнать, что может сделать в кризисной ситуации Государственный департамент.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области ситуация остается критической. оккупанты продвигаются и имеют преимущество в пехоте. Врагу удалось захватить и закрепиться в деревнях Андреевка и Водологи. На уточнении находится Кондратовка. Здесь фиксировали пехоту оккупантов, но бойцы Сил Обороны сдерживают наступление и не дают врагу закрепиться.
Новости