Угроза критическая: оккупанты вплотную приблизились к трассе Покровск — Константиновка

Российские силы сумели перерезать важную транспортную артерию между Покровском и Константиновкой, что существенно усложнило оперативную ситуацию на этой части Донбасса, сообщил военный эксперт Иван Ступак.

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По его словам, за последние три недели российская армия воспользовалась слабыми местами в украинской обороне. Это позволило осуществить локальное продвижение в направлении Покровска и Константиновки.

"Так, к сожалению, приходится признавать — врагу удалось "выдавить" нашу оборону в этом районе. Именно это открывает ему путь для дальнейшего давления в обоих направлениях", — отметил аналитик.

Сейчас российские войска пытаются развить наступление с двух сторон — с востока на Покровск и с запада на Константиновку. Однако, по словам Ступака, речь идет не о прорыве фронта, а о постепенном "продавливании" линии обороны.

Также аналитик указывает на то, что РФ опрокидывает дополнительные резервы по другим направлениям именно в этот район, что свидетельствует о его приоритетности для командования оккупантов. Там, возможно, Кремль видит шанс на оперативный успех.

В то же время военный обозреватель Денис Попович добавляет, что активизация врага в Донецкой области может быть попыткой заставить ВСУ перераспределить резервы и ослабить другие участки фронта. Тактика Кремля может заключаться в создании угрозы окружения Покровска и Константиновки. Однако говорить о полном наступлении или перенесении главного удара на север пока еще преждевременно.

Как уже писали "Комментарии", украинские партнеры сняли ограничения на удары западным оружием по целям в глубоком тылу России. Речь идет о расстоянии до 500 километров. Основным приоритетом может стать нейтрализация российских аэродромов, рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.