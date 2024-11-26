Угроза коллапса государственности Украины: Безуглая сделала новое заявление о проблемах на фронте

Нардепка Марьяна Безугла в своем недавнем сообщении заявила о растущем "риске коллапса государственности" в Украине. Она выразила обеспокоенность рядом проблем, по ее мнению, возникающих как на фронте, так и в тылу.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

В своем сообщении она отметила, что ситуация в стране чрезвычайно сложна, подчеркнув, что российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области и постепенно приближаются к Днепропетровской. Это, по словам депутата, добавляет напряженности к общему положению вещей в государстве.

"Происходит такое, что надежды почти не осталось, если честно. Ложь, ложь, ложь и коррупция на всех уровнях. Культура лжи как национальная системная черта", — написала Безугла, акцентируя на проблемах управления и коррупции, которые, по ее мнению, есть одной из причин нынешних вызовов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безугла призвала Сырского уйти в отставку . Народная депутат Марьяна Безугла призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "не цепляться за кресло" и покинуть свой пост. По словам Безуглой, если Сырский не может измениться, то должен уйти.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook опубликовал сообщение, в котором поздравил военных с Днем сержанта Вооруженных Сил Украины. На сообщение отреагировала Марьяна Безугла, раскритиковавшая генерала Сырского за отсутствие реформ в ВСУ.

Также "Комментарии" писали о том, что Безугла прокомментировала поездку президента на фронт . Народная депутат Марьяна Безугла, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заметила, что во время рабочей поездки на линию фронта президент Владимир Зеленский был без сопровождения главкома.

