Угроза гораздо ближе: полякам озвучили жесткий ультиматум после атаки БПЛА

В ночь на 10 сентября во время очередной массированной атаки России на Украину вражеские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Этот инцидент стал еще одним тревожным сигналом для стран-соседей, до сих пор считавших, что война касается только Украины. На фоне этих событий командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди обратился к польскому народу, опубликовав обращение в своем Telegram-канале.

"Мадьяр" предостерег, что угроза гораздо ближе, чем это может казаться, и расслабленность или сдержанная реакция лишь разжигает амбиции агрессора.

"Безнаказанность на фоне взволнованности и нерешительности только улучшает appetitus войны", – написал он.

По мнению Бровди, атаки на Польшу — это не вопрос вероятности, а лишь вопрос времени, и уже сейчас становится очевидным, что речь идет об общем пространстве безопасности всей Европы.

"Это уже вопрос нашего общего пространства безопасности. Пусть это останется субъективным мнением", – добавил он.

Командующий также сообщил, что по поручению президента Украины, украинские пилоты, операторы и специалисты из БПЛА предоставят Польше свой практический опыт в борьбе с дронами-камикадзе. У ВСУ есть ежедневная практика перехвата "Шахедов", и хотя не все еще в совершенстве, наработана значительная экспертиза.

"Мы глубже в этом вопросе, чем кто-либо другой, по причине ежедневной причастности. Хотя и пока не совершенны — времени мало. О перспективах 500 'Шахедов' в сутки полгода назад смеялись не только в Европе, но и в Украине", — заметил "Мадяр".

